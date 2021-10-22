Стали известны подробности о раненном из пистолета ребёнке в больнице ХМАО

Ребёнок, получивший ранение в голову из пистолета в нижневартовской онкобольнице, по предварительным данным, страдал саркомой головного мозга. Мальчика 22 октября выписывали из стационара, где он проходил двухнедельную химиотерапию, забирать его приехал 66-летний дед, сообщает Telegram-канал Shot.

По информации Shot, во время сборов ребёнок остался в палате один. Он достал из сумки пистолет «Оса», зарегистрированный на его деда, и получил ранение. Кроме онкологии ребёнок страдает синдромом Дауна. Сейчас мальчик находится в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи.

По факту происшествия югорский Следственный комитет возбудил уголовное дело, служебную проверку проводит региональный департамент здравоохранения. Главный вопрос — как мужчина беспрепятственно пронёс в больницу пистолет.

Известно, что пострадавший мальчик проживает с дедушкой и бабушкой, а также неоднократно судимым отцом в одном из посёлков Сургутского района. Помощь понадобилась и самому пенсионеру, приехавшему за 10-летним внуком. По словам очевидцев, слова которых приводит телеканал «Первый Нижневартовский», мужчина пытался покончить с собой, ему оказана психологическая помощь.

О происшествии поставлена в известность губернатор ХМАО Наталья Комарова. Ситуацию взял под личный контроль её заместитель Всеволод Кольцов.

Ранее сообщалось, что в нижневартовской детской больнице 10-летний мальчик получил травму головы после выстрела из травматического пистолета. ЧП случилось прямо в больнице, там ребёнок лежал вместе с родственником.