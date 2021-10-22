10-летний пациент Нижневартовской больницы получил травму головы

В Нижневартовской детской больнице 10-летний мальчик получил травму головы, играя с травматическим пистолетом. Сейчас врачи борются за его жизнь. Об этом сообщает URA.RU.

Выстрел был произведён из травматического оружия, по предварительной версии, оно принадлежит дедушке несовершеннолетнего. ЧП случилось прямо в больнице, там ребёнок лежал вместе с родственником, — рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

Известно, что 10-летний пациент находился на лечении в онкологическом отделении. На место ЧП прибыли сотрудники полиции и Следственного комитета. Служебную проверку начал и депздрав Югры.

Ранее сообщалось о поступлении в больницу Санкт-Петербурга двухлетнего ребёнка после отравления наркотиками. Мальчик решил попробовать на вкус неизвестное вещество, пока родители занимались своими делами. В отношении его отца возбудили уголовное дело.