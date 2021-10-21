В Петербурге двухлетний ребёнок отравился наркотиками

В больницу Санкт-Петербурга поступил двухлетний ребёнок после отравления неизвестными наркотиками. В отношении его отца возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В отношении 36-летнего отца ребенка отделом дознания УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». Ему избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении, — говорится в сообщении.

Ребёнок в тяжёлом состоянии был госпитализирован накануне вечером из квартиры в доме по улице Маршала Казакова. Сообщается, что пока родители занимались своими делами, мальчик решил попробовать на вкус неизвестное вещество. Позже выяснилось, что это были наркотики.

Ранее Зюзинский суд Москвы назначил блогеру и журналисту Юрию Дудю штраф в размере 100 тысяч рублей, признав его виновным в пропаганде наркотических веществ в двух интервью, опубликованных на YouTube.