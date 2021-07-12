Главного госинспектора Центральной таможни задержали за взятку

Главный госинспектор отдела Центральной таможни был задержан за взятку в размере 500 тысяч рублей. Его отправили под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

К обвиняемому обратился генеральный директор крупной компании, специализирующейся на таможенном оформлении и логистике, с просьбой оказать содействие в решении вопросов, связанных с выпуском деклараций на товары, за материальное вознаграждение, — говорится в сообщении.

Госинспектор помог обратившемуся и выпускал неправильные декларации, хотя и должен был вместо этого устроить проверку. Таможенника задержали с поличным, когда он получал взятку. Мужчину отправили под домашний арест, однако в ФТС уточнили, что расследование уголовного дела продолжается.

Ранее обвиняемым в рейдерском захвате оборонных предприятий — НПО «Гелиймаш» и «Криор» — запросили до 12 лет тюрьмы. Таким образом, не признающие свою вину председатель совета директоров инвесткомпании «Магма» Владимир Курбатов и его коллеги могут надолго оказаться за решёткой.