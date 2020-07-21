Происшествия

Глава МВД Украины Аваков срочно вылетел в Луцк

12:09, 21 июля 2020 68
Арсен Аваков Арсен Аваков Фото: Pavlo Bagmut/Global Look Press

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков срочно вылетел в Луцк для координации действий МВД в условиях чрезвычайного происшествия.

Об этом сообщает украинское ведомство в Twitter.

Кроме того, в Луцк приехала тяжёлая военная техника, а на зданиях вокруг площади расположились снайперы.

Захват заложников произошёл утром на Театральной площади. По данным областного управления Нацполиции, в автобусе 20 человек. Очевидцы слышали выстрелы. Неизвестно, есть ли внутри автобуса пострадавшие. Полиция ввела оперативный план «Заложник», центр города оцеплен. С захватчиком ведутся переговоры.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский взял под особый контроль расследование ситуации с заложниками в Луцке. Он заявил, что правоохранительные органы делают всё для урегулирования ситуации без жертв, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях