Глава МВД Украины Аваков срочно вылетел в Луцк

Кроме того, в Луцк приехала тяжёлая военная техника, а на зданиях вокруг площади расположились снайперы.
Захват заложников произошёл утром на Театральной площади. По данным областного управления Нацполиции, в автобусе 20 человек. Очевидцы слышали выстрелы. Неизвестно, есть ли внутри автобуса пострадавшие. Полиция ввела оперативный план «Заложник», центр города оцеплен. С захватчиком ведутся переговоры.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский взял под особый контроль расследование ситуации с заложниками в Луцке. Он заявил, что правоохранительные органы делают всё для урегулирования ситуации без жертв, писал NEWS.ru.