Глава МВД Украины Аваков срочно вылетел в Луцк

https://static.news.ru/photo/211a4346-cb33-11ea-88be-fa163e074e61_660.jpg Арсен Аваков Фото: Pavlo Bagmut/Global Look Press

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков срочно вылетел в Луцк для координации действий МВД в условиях чрезвычайного происшествия.

Об этом сообщает украинское ведомство в Twitter.

Кроме того, в Луцк приехала тяжёлая военная техника, а на зданиях вокруг площади расположились снайперы.

Захват заложников произошёл утром на Театральной площади. По данным областного управления Нацполиции, в автобусе 20 человек. Очевидцы слышали выстрелы. Неизвестно, есть ли внутри автобуса пострадавшие. Полиция ввела оперативный план «Заложник», центр города оцеплен. С захватчиком ведутся переговоры.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский взял под особый контроль расследование ситуации с заложниками в Луцке. Он заявил, что правоохранительные органы делают всё для урегулирования ситуации без жертв, писал NEWS.ru.