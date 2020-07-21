Генпрокурору сообщили о странной гибели заключённого в Прикамье

https://static.news.ru/photo/dca93c84-cb7e-11ea-8a8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В штрафном изоляторе ИК-40 Пермского края со следами насильственной смерти обнаружен мёртвым заключённый Юрий Пивоваров, которому до конца срока оставалось 10 дней. Об этом NEWS.ru рассказал правозащитник Владимир Осечкин, который в связи с инцидентом обратился к генпрокурору Игорю Краснову.

Заключённого обнаружили в камере изолятора 19 июля. Как следует из заявления на имя генпрокурора со ссылкой на анонимного сотрудника колонии, где отбывал наказание Пивоваров, «в камере на полу было много крови и следы борьбы». Также в обращении указано, что у погибшего якобы «были неприязненные отношения с оперативными сотрудниками ИК-40 и с рядом сотрудников отдела безопасности».

Мне достоверно известно, что часть материалов служебной проверки сфальсифицирована по личному указанию начальника учреждения и оперативных сотрудников главка с целью оформления данного преступления как якобы несчастного случая, — приводит Осечкин слова сотрудника ИК-40, сообщившего о случившемся.

Как выяснили правозащитники, у Юрия Пивоварова была гражданская жена и шестилетняя дочь, которые ждали его освобождения после отбытия семилетнего срока. По словам Владимира Осечкина, осуждён погибший был «за хищение 6800 рублей и за якобы оскорбление и толчок сотрудника МВД».

По одной версии, изложенной в обращении к Игорю Краснову, у Юрия Пивоварова был конфликт с двумя сотрудниками ИК-40, которым он якобы обещал «после освобождения отомстить за унижения», за что те могли решиться на инсценировку суицида. Согласно другой версии, погибшего могли довести до самоубийства, предполагает Осечкин.

Правозащитник просит генерального прокурора провести проверку на предмет возможного совершения преступления.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления ФСИН по Пермскому краю, «при осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено, в камере осуждённый находился один». Чиновники тюремного ведомства проводят служебное расследование, а также передали материалы следствию.

Как писал NEWS.ru, ранее Пресненский суд Москвы отправил под стражу двух сотрудников столичного СИЗО «Матросская тишина». Речь идёт об оперативнике и инспекторе, которые обвиняются в получении взяток, вымогательстве и превышении должностных полномочий. В изоляторе была выстроена целая схема вымогательств и принуждения к мошенничеству.