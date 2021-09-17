Генерал ФСБ предсказал судьбу напавшего на силовиков под Воронежем

Напавший на отдел полиции в городе Лиски, скорее всего, не будет совершать самоубийство, и есть вероятность, что его найдут живым, считает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что злоумышленник готовился к преступлению серьёзно и не собирался к самопожертвованию.

Я думаю, что вряд ли его найдут мёртвым, потому что он готовился серьёзно. А если бы он шёл на самопожертвование какое-то, он бы это реализовал. Но в данном случае мы видим, что у него достаточно серьёзная экипировка, и человек вряд ли покончит жизнь самоубийством. Если при задержании он будет оказывать яростное сопротивление, то, безусловно, будет уничтожен, но то, что он сам с собой это сделает, у меня большие сомнения, — считает Михайлов.

Он подчеркнул, что пока мотивы преступления неясны, но наличие экипировки и использование гранат указывают на то, что мужчина «любит повоевать с кем-то». Михайлов отметил, что злоумышленник перешёл грань допустимого.

Понятно, что это не спонтанное действие, видно, что человек готовился и у него был прямой умысел. Пока непонятно, зачем он сделал, но вся эта экипировка, использование светошумовых гранат указывают на то, что он явно любит повоевать с кем-то, — отметил эксперт.

Нападение на отдел полиции в Лисках было совершено утром 16 сентября. Мужчина в камуфляжной одежде взорвал входную дверь в здание, после чего скрылся с места преступления на автомобиле. Пострадал сотрудник взвода патрульно-постовой службы, получивший осколочное ранение ноги. Его жизни ничего не угрожает.

Нападавший также подозревается в убийстве трёх человек в селе Каменка. Предполагается, что оно было совершено до атаки на отдел полиции. Жертвами злоумышленника стали женщина и двое её детей. По предварительным данным, с ними у мужчины произошёл бытовой конфликт, а нападение в Лисках — месть за вмешательство полиции в него.

По факту преступлений СКР возбудил уголовное дело. Глава ведомства поручил передать его в центральный аппарат.

По информации СМИ, преступника зовут Виктор Мирский (по другим данным — Владимир). Ему 54 года. За ним числится гладкоствольное и нарезное оружие. Злоумышленник заминировал свой дом, подведя провода и детонаторы к газовому баллону.