Подозреваемый в нападении на отдел полиции в Лисках заминировал свой дом

Подозреваемый в нападении на отдел полиции в Лисках Воронежской области заминировал своё жильё. Его личность, по предварительным данным, установлена. Нападавшим может быть 54-летний Виктор Мирской. Об этом пишет Life Shot.

В данное время сотрудники СОБР находятся по месту прописки подозреваемого. Они обыскали пока что две комнаты из пяти. Дальше не пошли, так как всё заминировано: газовый баллон с проведёнными проводами и детонаторы. Пока что специалисты ожидают приезда взрывотехников.

За Мирским числятся гладкоствольное и нарезное оружие. Предварительно установлено, что он купил тактическую одежду и страйкбольную гранату в 2020 году в Красноярске. На текущий день подозреваемый ещё не задержан. У следствия есть несколько зацепок, которые обрабатываются.

Нападение на отдел полиции в Лисках было совершено утром 16 сентября. Мужчина в камуфляжной одежде взорвал входную дверь в здание, после чего скрылся с места преступления на автомобиле. Пострадал сотрудник взвода патрульно-постовой службы, получивший осколочное ранение ноги. Его жизни ничего не угрожает.

Нападавший также подозревается в убийстве трёх человек в селе Каменка. Предполагается, что оно было совершено до атаки на отдел полиции. Жертвами злоумышленника стали женщина и двое её детей. По предварительным данным, с ними у мужчины произошёл бытовой конфликт, а нападение в Лисках — месть за вмешательство полиции в него.

По факту преступлений СКР возбудил уголовное дело. Глава ведомства поручил передать его в центральный аппарат.