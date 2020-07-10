Фургал рассказал об условиях содержания в ИВС

https://static.news.ru/photo/a57455c6-c22a-11ea-bef6-fa163e074e61_660.jpg Фото: s.furgal/instagram.com

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, задержанный 9 июля по обвинению в организации убийств, сообщил, что на него не оказывают давления, но свою вину в инкриминируемых ему преступлениях он не признаёт.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников посетил губернатора в изоляторе временного содержания (ИВС-1 ГУМВД России по Москве) на Петровке. Фургал содержится в двухместной камере без холодильника и телевизора, наличие которых в ИВС не предусмотрено. Сокамерника у чиновника пока нет, передаёт ТАСС.

Встретил он нас в светлом спортивном костюме, в футболке с фамилиями сборной России по кёрлингу. На наш вопрос об условиях содержания ответил: «На удивление тут вполне доброжелательно, пища нормальная (макароны с рыбой и чай), — добавил Мельников.

Также правозащитник сообщил, что губернатор пребывает в нормальном расположении духа, он не подавлен, но беспокоится из-за того, что в Хабаровском крае, где «много дел», не назначен временно исполняющий обязанности главы региона. По словам Мельникова, Фургал в беседе сказал: «Ожидал много чего, но не так жёстко», сообщает «Интерфакс».

В СК РФ заявили, что губернатору Хабаровского края предъявлено обвинение. По версии следствия, политик причастен к организации убийств бизнесменов Романа Сандалова, Евгения Зори и Олега Булатова. Последний являлся партнёром Фургала по бизнесу. Они были совладельцами ООО «ВЭС-маркетинг» (ликвидировано в 2006 году). Преступления были совершены членами ОПГ в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 годах. В этот период Фургал занимался предпринимательской деятельностью.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил сложением депутатами и губернаторами от партии своих полномочий из-за задержания Фургала. По его словам, губернатора Хабаровского края могут заставить покончить с собой, чтобы закрыть дело.

Как писал NEWS.ru ранее, Фургала проверяли на причастность к убийству предпринимателя Романа Сандалова ещё в 2004 году, но дело было прекращено.