ФСБ и Росгвардия уничтожили тайник с боеприпасами в Чечне

Сотрудники Росгвардии и ФСБ России обнаружили схрон с боеприпасами в Чечне, он был уничтожен. Тайник находился в окрестностях села Ца-Ведено Веденского района.
Сапёрами группы разминирования Росгвардии содержимое тайника было уничтожено накладным зарядом, — говорится в сообщении.
В тайнике находились взрывчатые вещества, патроны к стрелковому оружию, экстремистская литература, а также артиллерийские взрыватели. Схрон был в земле со времён активных боевых действий. Он представлял реальную опасность для людей, заявили в пресс-службе Росгвардии.
NEWS.ru писал, что тайник с боеприпасами уничтожили в Дагестане в окрестностях села Харачи Унцукульского района. В нём находились ручные гранаты, несколько СВУ, комплектующие, медикаменты, спецобмундирование. Содержимое тайника было уничтожено на месте.
Ранее спецслужбы предотвратили теракт во Владикавказе. Его планировал устроить гражданин России 1990 года рождения, а затем уехать на Ближний Восток воевать на стороне террористов. Был обнаружен тайник с компонентами взрывного устройства, а также найдена переписка задержанного с боевиками «Исламского государства» (запрещено в РФ), которые находились за границей.
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