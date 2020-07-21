ФСБ и Росгвардия уничтожили тайник с боеприпасами в Чечне

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Сотрудники Росгвардии и ФСБ России обнаружили схрон с боеприпасами в Чечне, он был уничтожен. Тайник находился в окрестностях села Ца-Ведено Веденского района.

Сапёрами группы разминирования Росгвардии содержимое тайника было уничтожено накладным зарядом, — говорится в сообщении.

В тайнике находились взрывчатые вещества, патроны к стрелковому оружию, экстремистская литература, а также артиллерийские взрыватели. Схрон был в земле со времён активных боевых действий. Он представлял реальную опасность для людей, заявили в пресс-службе Росгвардии.

NEWS.ru писал, что тайник с боеприпасами уничтожили в Дагестане в окрестностях села Харачи Унцукульского района. В нём находились ручные гранаты, несколько СВУ, комплектующие, медикаменты, спецобмундирование. Содержимое тайника было уничтожено на месте.

Ранее спецслужбы предотвратили теракт во Владикавказе. Его планировал устроить гражданин России 1990 года рождения, а затем уехать на Ближний Восток воевать на стороне террористов. Был обнаружен тайник с компонентами взрывного устройства, а также найдена переписка задержанного с боевиками «Исламского государства» (запрещено в РФ), которые находились за границей.