https://static.news.ru/photo/e3a3e6f6-d2fa-11e9-a198-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Поклонник бойца Хабиба Нурмагомедова был задержан сотрудниками дагестанской полиции из-за опасного способа, которым он отметил победу спортсмена над американцем Дастином Порье. Мужчина открыл огонь из травматического пистолета в огромной толпе в центре Махачкалы.

Инцидент произошёл в ночь на 8 сентября. Фанат бойца начал стрелять светошумовыми патронами на проспекте Расула Гамзатова из салона автомобиля. В результате происшествия никто не пострадал.

На требование полицейских прекратить огонь 27-летний махачкалинец ответил агрессией: он устроил драку и оказал неповиновение силовикам. Преступник был задержан и доставлен в отделение полиции. Он заявил, что осознал свою вину, передаёт РЕН ТВ .

Ранее News.ru писал, что Нурмагомедов (28-0) победил удушающим приёмом в третьем раунде Порье (25-6) и отстоял свой чемпионский титул на турнире в Абу-Даби. Соперники осторожно начали первый раунд, но Хабиб постепенно начал поджимать соперника к клетке.