Ещё один взрыв прогремел на месте склада в воинской части в Казахстане

На складе инженерных боеприпасов в Жамбылской области работают военные сапёры

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На месте склада в воинской части на юге страны зафиксирован ещё один взрыв, сообщили в Минобороны республики.

Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал.

Жертв и пострадавших нет, на месте хлопка людей не было. Причины выясняются, — рассказали в пресс-службе военного ведомства.

По меньшей мере 10 взрывов прогремели на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Казахстане вечером 26 августа. В результате, по последним данным, погибли 13 человек и пострадали ещё 98. Около 50 из них — сотрудники МЧС.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием. Жители окрестных населённых пунктов эвакуированы. Токаев объявил 29 августа днём траура по жертвам трагедии.

Глава Министерства обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил, что решил подать в отставку в связи с произошедшим.