Число жертв взрывов в Казахстане возросло до 13

Число погибших в результате взрывов боеприпасов в воинской части в Казахстане увеличилось до 13. Об этом сообщается на сайте МЧС республики. До этого было известно о 12 жертвах.

В ведомстве пояснили , что тело ещё одного погибшего было обнаружено 28 августа. Личность этого человека в настоящее время устанавливается.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил день траура по жертвам трагедии.

В связи с трагическим происшествием в Байзакском районе Жамбылской области, повлёкшим гибель людей, объявляю 29 августа днём общенационального траура, — написал глава государства в Twitter.

Он добавил, что погибшие военные и спасатели «проявили подлинный героизм и самоотверженность» и навсегда останутся в памяти народа.

Пожар на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Казахстане произошёл вечером 26 августа. В результате произошло не менее 10 взрывов. В общей сложности пострадали 98 человек, из которых 49 — сотрудники МЧС. На утро 27 августа в больницах оставались 27 пострадавших, шесть из которых в тяжёлом состоянии.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием. Глава Министерства обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил, что решил подать в отставку в связи с произошедшим.