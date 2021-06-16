Экс-солиста «Лесоповала» избили в гостинице Адлера

https://static.news.ru/photo/cc407234-cf35-11eb-a57c-96000091f725_660.jpg Руслан Казанцев Фото: kazan.hcanson/instagram.com

В Адлере избили бывшего солиста группы «Лесоповал» Руслана Казанцева. Как рассказал телеканалу «360» источник в экстренных службах, исполнитель находится в больнице.

По данным собеседника, на мужчину напали в одной из гостиниц Адлерского района Сочи. По предварительным данным, между музыкантом и семьёй хозяйки отеля произошёл скандал. Пока Казанцев выяснял отношения с женщиной и её мужем, на него сзади напал их сын. Артиста избили, ударили чем-то по голове, в результате чего он потерял сознание.

Прибывшая на место происшествия полиция сына хозяйки не застала — он сбежал. Сама женщина утверждает, что не знает, где он находится.

Бывший солист «Лесоповала» был доставлен в хирургическое отделение больницы № 4 Сочи. Ему предстоят две операции. Подробности о его состоянии не сообщаются.

Исполняющую песни в стиле русского шансона группу «Лесоповал» основали в 1990 году Михаил Танич и Сергей Коржуков. Руслан Казанцев выступал вместе с коллективом в период с 1994 по 2000 год.

Ранее сообщалось, что волейболист «Факела» (Новый Уренгой) Алексей Чанчиков подвергся нападению в Москве. Драка произошла на Новослободской улице в воскресенье, 6 июня. Отмечается, что спортсмен вмешался в потасовку, чтобы разнять дерущихся, однако получил от неизвестного удар по голове ногой.