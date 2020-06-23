Экс-сенатор от Тамбовской области Евгений Тарло найден мёртвым

https://static.news.ru/photo/09ac2f58-b549-11ea-88e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-президент Федерального Союза Адвокатов России и экс-сенатор от Тамбовской области был найден мёртвым.

Основная версия гибели — это инфаркт. Его коллега, действующий сенатор от региона Алексей Кондратьев подчеркнул, что на данный момент результатов вскрытия нет. Многие друзья и родственники Тарло опубликовали записи на его личной странице в Facebook. Они называют его кончину неожиданной, сообщает «МК».

Тарло занимал должность судьи Истринского городского суда Московской области 1985 по 1988 год. Был директором информационно-правового центра с 1991 по 1993 год. С 2007 по 2015 год он работал представителем в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области.

Как писал NEWS.ru, 18 июня на 59-м году жизни от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности на фоне коронавирусной инфекции скончался экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев.