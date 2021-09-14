Бывшего главу компании — разработчика Sukhoi SuperJet 100 объявили в розыск

Бывший глава компании, разработавшей российский гражданский самолёт Sukhoi SuperJet 100, Александр Рубцов объявлен в международный розыск. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщает «Коммерсант».

По данным следствия, Рубцов, возглавляя лизинговую компанию «Ильюшин Финанс Ко», сдал ей на обслуживание свой личный автопарк: порядка 15 автомобилей премиум-класса, принадлежащих самому бизнесмену и родственникам. За семь с половиной лет суммарная стоимость обслуживания автомобилей составила порядка 18 млн рублей, однако когда пришло время заплатить за оказанные услуги, экс-глава АО «Гражданские самолёты Сухого» уехал в Латвию на лечение.

В 2019 году Рубцов сложил с себя все должностные полномочия, а в 2020-м уехал в Прибалтику, чтобы поправить здоровье. Адвокаты обвиняемого настаивают на том, что заочно арестованный два месяца назад бизнесмен вовсе не скрывается от следствия, а просто «живёт и работает» за границей.

Ранее главу томского Фонда обязательного медицинского страхования Алексея Рудко задержали также по подозрению в превышении должностных полномочий. Он возглавлял территориальное отделение фонда с февраля 2018 года.