Бывшего главу компании — разработчика Sukhoi SuperJet 100 объявили в розыск
Бывший глава компании, разработавшей российский гражданский самолёт Sukhoi SuperJet 100, Александр Рубцов объявлен в международный розыск. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщает «Коммерсант».
По данным следствия, Рубцов, возглавляя лизинговую компанию «Ильюшин Финанс Ко»,
В 2019 году Рубцов сложил с себя все должностные полномочия, а в 2020-м уехал в Прибалтику, чтобы поправить здоровье. Адвокаты обвиняемого настаивают на том, что заочно арестованный два месяца назад бизнесмен вовсе не скрывается от следствия, а просто «живёт и работает» за границей.
Ранее главу томского Фонда обязательного медицинского страхования Алексея Рудко задержали также по подозрению в превышении должностных полномочий. Он возглавлял территориальное отделение фонда с февраля 2018 года.