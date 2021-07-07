Главу регионального фонда ОМС задержали за превышение полномочий

Главу Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) Томской области Алексея Рудко задержали по подозрению в превышении полномочий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Чиновник был задержан в Томске. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Другие подробности пока не сообщаются.

Рудко возглавляет территориальное отделение фонда с февраля 2018 года. До этого с 2015 по 2018 год он был главой томского медцентра «Гармония здоровья».

Ранее Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Следствие предполагает, что в 2015 году Белых взял кредит у региональной компании АО «КРИК». Позднее мужчина отказался его отдавать.

Позднее доктор юридических наук Игорь Трунов прокомментировал возбуждение нового уголовного дела в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. В разговоре с NEWS.ru эксперт заметил, что уголовное дело было возбуждено законно.