Юрист рассказал о последствиях нового уголовного дела против Белых

Доктор юридических наук Игорь Трунов прокомментировал возбуждение нового уголовного дела в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. В разговоре с NEWS.ru эксперт заметил, что уголовное дело было возбуждено законно.

Нашли состав преступления — должны возбудить [уголовное дело]. Если не возбудили, то сами несут за это определённую ответственность. Поэтому с позиции закона это обязанность Следственного комитета и правоохранительных органов. Если вы знаете, что кто-то совершил преступление, вы обязаны сообщить, но это только одна ситуация, — рассказал Трунов.

Он подчеркнул, что при разном имидже политиков возбуждение уголовного дела рассматривается по-разному. Трунов напомнил, что согласно срокам предыдущего наказания, Белых в скором времени может выйти из тюрьмы по условно-досрочному освобождению.

Он по выходе на свободу с определённым имиджем, с определёнными возможностями и опытом, конечно, не может быть системным игроком, потому что он обижен, — добавил эксперт.

Юрист выразил мнение, что обида могла возникнуть из-за назначения тюремного срока, так как каждый заключённый считает, что наказание ему назначено несправедливо.

Ранее Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.