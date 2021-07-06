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На экс-губернатора Белых завели новое уголовное дело

11:45, 06 июля 2021
Никита Белых Никита Белых Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»
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Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ, — говорится в сообщении.

Следствие предполагает, что в 2015 году Белых взял кредит у региональной компании АО «КРИК». Позднее мужчина отказался его отдавать, а обещанные на выплату по долговым обязательствам средства направлял иным юридическим лицам, которые с компанией никак не связаны. Позднее по решению суда в пользу АО «КРИК» взыскали 202 миллиона, однако полная сумма ущерба покрыта не была.

Бюджету Кировской области был причинён материальный ущерб на указанную сумму, чем допущено существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов общества и государства, — добавили в СК РФ.

В ноябре прошлого года бывший губернатор Кировской области Никита Белых, приговорённый к восьми годам колонии, попросил суд заменить оставшуюся часть тюремного срока на принудительные работы.

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