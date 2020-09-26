Ефремов в апелляции признал вину и пожаловался на давление адвоката Пашаева

В Пресненский суд поступили сразу четыре апелляционные жалобы на приговор Михаилу Ефремову. Одна из них — от самого осужденного, в ней он просит смягчить приговор и заявляет, что его позиция была продиктована давлением бывшего адвоката Эльмана Пашаева.

Он также отметил, что признаёт себя виновным и раскаивается в содеянном.

Напомним, во время судебного следствия Ефремов отказывался признать себя виновным. Вину он признал только в ходе прений сторон, в последний день разбирательства.

Ваша честь, я признаю свою вину и искренне раскаиваюсь во всём, что я сделал, если это сделал я, — сказал он в своём последнем слове.

Судья учла в приговоре признание вины Ефремовым на последнем заседании.

Актёр также пытался отказаться от своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской ещё до вынесения приговора. Он объявил об этом на одном из судебных заседаний. Однако через полторы недели явился в суд вновь в сопровождении тех же защитников.

Также в суд поступили расширенные жалобы на приговор от бывших адвокатов Ефремова Пашаева и Шаргородской. Краткие жалобы они подали сразу же, в день приговора 8 сентября 2020 года.

В своей жалобе Пашаев пишет, что выводы в приговоре не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, просит отменить приговор и вернуть дело прокурору, чтобы провести дополнительное расследование.

Адвокат Шаргородская в своей жалобе также попросила отменить приговор и смягчить Ефремову наказание, изменив вид исправительного учреждения с колонии общего режима на колонию-поселение.

Помимо Ефремова и его экс-адвокатов, в суд с жалобой обратилась Ирина Стерхова, сожительница погибшего Сергея Захарова. Суд отказался признать её потерпевшей. Её представитель Вадим Никулин в жалобе упоминает повторное ходатайство доверительницы о признании её потерпевшей.

Представитель Стерховой И.М. указывает, что судом не было рассмотрено повторное ходатайство о признании Стерховой И. потерпевшей, что является нарушением и также повлияло на законность и обоснованность приговора, в связи с чем просит отменить приговор суда и направить дело на новое рассмотрение, — процитировала текст документа пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Михаил Ефремов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

9 сентября, после посещения Ефремова в СИЗО членом ОНК Мариной Литвинович, стало известно, что он намерен отказаться от адвокатов.

Ефремов недоволен приговором и работой Пашаева, — сказала она.

Литвинович добавила, что Пашаев не будет представлять интересы Ефремова на апелляции. Таким образом, в суд сегодня поступили жалобы от уже недействующих защитников актёра. Кроме того, 18 сентября адвокатская палата Северной Осетии лишила Пашаева статуса адвоката сроком на один год.

15 сентября стало известно, что представлять актёра на апелляции будет адвокат Роман Филиппов. Журналистам не удалось с ним связаться: по просьбе родственников актёра, он специально выключил телефон. 18 и 24 сентября в Пресненский суд поступили жалобы ещё двух новых адвокатов Ефремова Владимира Васильева и Петра Хархорина. Они просят изменить приговор, назначить актёру наказание, несвязанное с лишением свободы, само наказание считать условным.

Михаила Ефремова признали виновным в нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека и было совершено в состоянии опьянения (пункт «а», ч.4 статьи 264 УК). Он был приговорён к восьми годам лишения свободы и взят под стражу в зале суда. Также ему запретили в течение трёх лет управлять автомобилем и обязали выплатить потерпевшему Виталию Захарову 800 тысяч рублей за моральный вред.

Поздно вечером 8 июня на Смоленской площади он врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров от полученных травм умер в реанимации. По свидетельствам очевидцев, актёр был сильно пьян.