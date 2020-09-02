Прения по делу Михаила Ефремова — текстовый онлайн

Актёр Михаил Ефремов обвиняется по пункту «а» части 4 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека и совершённое в состоянии опьянения». Поздно вечером 8 июня на Смоленской площади артист врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров от полученных травм умер в реанимации. По свидетельствам очевидцев, Ефремов был очень пьян.

Рассмотрение дела в суде началось 5 августа. Были допрошены несколько свидетелей и просмотрены видеозаписи с камер наблюдения. Пришедшие в суд свидетели обвинения и защиты давали противоречащие друг другу показания: первые утверждали, что видели Ефремова на водительском сиденье, последние говорили, что он сидел на пассажирском. Однако на видео свидетели защиты себя узнать не смогли. Кроме того, в самый разгар судебных слушаний актёр довольно неожиданно заявил, что отказывается от своих адвокатов и хочет нанять кого-то «посильнее». Однако через три дня вновь заключил соглашение с Эльманом Пашаевым и Елизаветой Шаргородской.

Пресс-служба Пресненского суда

Все четверо потерпевших заявили к Ефремову гражданские иски. Жена, младший сын и брат погибшего Сергея Захарова назначили символическую сумму в один рубль, старший же сын погибшего потребовал взыскать с актёра семь с половиной миллионов рублей. Подсудимый отправил всем четверым денежные переводы на сумму 200 тысяч рублей каждому, однако деньги принял лишь старший сын Виталий Захаров, остальные от них отказались.

Сам Ефремов в ходе слушаний своей вины не признавал, постоянно ссылаясь на то, что был очень пьян и поэтому ничего не помнит. Он и его защитники просили провести биологическую экспертизу подушки безопасности пассажирского сиденья, чтобы установить точно, на каком месте сидел актёр, но суд в этом отказал.

3 сентября в 10 утра суд должен перейти к прениям сторон. Ожидается выступление гособвинителя, которая запросит наказание для Ефремова. NEWS.ru ведёт текстовый онлайн из зала суда.