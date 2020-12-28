Двух подростков обвинили в изнасиловании и убийстве воспитательницы детсада

24 декабря в Тёмкинском районе Смоленской области нашли тело 38-летней воспитательницы детского сада, о пропаже которой утром того же дня заявила её дочь.
Женщина была изнасилована и задушена. Правоохранительные органы установили и задержали подозреваемых в этом преступлении. Ими оказались двое подростков.
По версии следствия, 23 декабря около 21:00 в деревне Селенки ученик девятого класса местной школы и его приятель 2004 года рождения, который не работает и не учится, изнасиловали воспитательницу, а затем задушили её шнурком, чтобы скрыть преступление.
Как
Ранее в Уфе отправили под арест 22-летнего подозреваемого в ограблении и изнасиловании ребёнка, передавал NEWS.ru. По данным следствия, 15 ноября 22-летний мужчина, одетый в женскую одежду, напал в подъезде одного из домов в Демском районе Уфы на несовершеннолетнего мальчика. Он изнасиловал его, отобрал деньги и мобильный телефон, после чего скрылся. Установить личность подозреваемого смогли при помощи видео с камер наблюдения и составленного фоторобота.