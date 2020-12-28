Двух подростков обвинили в изнасиловании и убийстве воспитательницы детсада

https://static.news.ru/photo/fde4f644-491f-11eb-a102-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

24 декабря в Тёмкинском районе Смоленской области нашли тело 38-летней воспитательницы детского сада, о пропаже которой утром того же дня заявила её дочь.

Женщина была изнасилована и задушена. Правоохранительные органы установили и задержали подозреваемых в этом преступлении. Ими оказались двое подростков.

По версии следствия, 23 декабря около 21:00 в деревне Селенки ученик девятого класса местной школы и его приятель 2004 года рождения, который не работает и не учится, изнасиловали воспитательницу, а затем задушили её шнурком, чтобы скрыть преступление.

Как передаёт KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах, оба подозреваемых имеют судимость по статье УК РФ о краже и состоят на учёте в полицейском отделе по делам несовершеннолетних. В учреждении назначена служебная проверка после убийства женщины. По некоторым данным, задержанные подростки могли принадлежать к запрещённой в России субкультуре АУЕ. Им грозит до 20 лет тюремного заключения.

Ранее в Уфе отправили под арест 22-летнего подозреваемого в ограблении и изнасиловании ребёнка, передавал NEWS.ru. По данным следствия, 15 ноября 22-летний мужчина, одетый в женскую одежду, напал в подъезде одного из домов в Демском районе Уфы на несовершеннолетнего мальчика. Он изнасиловал его, отобрал деньги и мобильный телефон, после чего скрылся. Установить личность подозреваемого смогли при помощи видео с камер наблюдения и составленного фоторобота.