Два трупа нашли в канализации в Чите

https://static.news.ru/photo/296029b2-f1df-11ea-ba1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Чите из канализационного люка извлекли тела двух мужчин. Погибшие оказались сотрудниками АО «Водоканал».

Инцидент произошёл 8 сентября на улице Кастринской. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Помимо двух погибших, из люка был извлечён один пострадавший. Его доставили в реанимацию, сообщает «МК в Чите».

Информацию о том, что умершие работали в АО «Водоканал», подтвердили в СКР по Забайкальскому краю. Причина гибели мужчин пока не называется.

Ранее NEWS.ru писал, что в Уфе в реке было обнаружено тело восьмилетней девочки. В полиции предположили, что она могла погибнуть случайно во время игры с друзьями. Те, испугавшись произошедшего, решили спрятать труп и бросили его в воду.