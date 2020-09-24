Два пассажирских автобуса столкнулись в Уфе

https://static.news.ru/photo/aded211a-ff01-11ea-afa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы

Два автобуса, следовавших в одном направлении, столкнулись в столице Башкирии. Как сообщили в региональном ГИБДД, авария произошла утром на пересечении проспекта Октября и улицы Бабушкина.

Автобусы двигались в попутном направлении, но в какой-то момент допустили столкновение. В результате ДТП пострадала 30-летняя пассажирка, передаёт РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, автобус столкнулся с легковым автомобилем Toyota на трассе Кинешма — Юрьевец в Ивановской области. ДТП произошло в восьми километрах от Кинешмы. Водитель Toyota выехал на встречную полосу движения и врезался в автобус ПАЗ, в котором находилось девять человек. В результате аварии пострадали четыре человека.