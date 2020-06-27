Два человека ранены в перестрелке в Ингушетии

https://static.news.ru/photo/a8bcab6a-b8cb-11ea-956b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конфликт с применением огнестрельного оружия произошёл вечером 27 июня в Ингушетии, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Неизвестные люди обстреляли автомобиль, в результате чего ранены двое. Инцидент произошёл в Назрановском районе Ингушетии, сообщает РИА Новости.

Неизвестные в селении Сурхахи обстреляли автомашину, в результате обстрела, по предварительным данным, два человека получили огнестрельные ранения, — сказал источник.

Раненые госпитализированы, но точных данных об их состоянии на данный момент нет. На месте происшествия работают следователи, им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

Похожий случай произошёл днём ранее на границе Ингушетии и Северной Осетии. Там обстреляли автомобиль, в результате были ранены четверо человек, один из которых скончался. Все участники конфликта установлены и задержаны.

Как писал NEWS.ru ранее, СК Дагестана сообщил о перестрелке. Участниками инцидента стали представители золотой молодёжи. Конфликт произошёл вечером 23 июня 2020 года. Сын бывшего главы Шамильского района Махачкалы Суракат Асиятилов открыл огонь из карабина «Сайга» по племяннику бывшего начальника Дагавтодора Магомедрасула Омарова. По данным следствия, нападавший произвёл семь выстрелов. Омаров скончался на месте от полученных травм.