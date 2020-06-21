Два человека пострадали при взрыве в Москве

https://static.news.ru/photo/e59d01e0-b3aa-11ea-89ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время ремонтных работ в гараже на северо-западе Москвы взорвалась газовая горелка.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Москве. Собеседник агентства сообщил, что два человека после происшествия обратились за медицинской помощью, тяжесть их состояния он не раскрыл. Уточняется, что инцидент произошёл по адресу: Походный проезд, дом 23. Пострадавшие проводили работы по гидроизоляции подвала гаража с помощью горелки. Пожара после взрыва удалось избежать.

Как передавал NEWS.ru, 17 июня при выполнении технических работ в коллекторе на юго-востоке столицы РФ произошёл несчастный случай, из-за которого пострадали двое рабочих, один из которых впоследствии скончался.