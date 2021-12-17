Два человека погибли в столкновении иномарок на острове Русском

Два человека погибли, ещё двое пострадали при столкновении двух иномарок на острове Русском во Владивостоке. После удара одна из машин загорелась, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Агентство уточняет , что авария произошла в ночь на 19 декабря. Один из автомобилей в результате столкновения загорелся.

На момент прибытия подразделений один из двух автомобилей был полностью охвачен пламенем. Общая площадь пожара составила 4 квадратных метра. После ликвидации пожара огнеборцы провели деблокировку одного из погибших в ДТП, а также смыв горюче-смазочных материалов с автодороги, — цитирует агентство спасателей.

Ранее стало известно, что ДТП с участием двух легковых автомобилей Hyundai Solaris и Toyota Vitz произошло в Калмыкии, по предварительным данным, погибли семь человек. Во второй машине «умерло пять пассажиров», в «Солярисе» — двое, ещё трое пострадавших были доставлены в больницу.