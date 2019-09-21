https://static.news.ru/photo/3a6f096c-dd68-11e9-9e52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пять легковых автомобилей стали участниками ДТП в Ленинском районе Саратова.

По данным пресс-службы областного управления ГИБДД, в результате инцидента пострадал один человек. По предварительной информации, в районе 3-й Дачной улицы столкнулись «Лада Калина», «Лада Приора», BMW X5, Volkswagen Polo и Mercedes GL 450. Повреждения получил водитель «Лады Калина».

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося, проводится проверка, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал о том, что в результате столкновения трёх автомобилей на трассе под Волгоградом два человека пострадали, ещё два погибли. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.