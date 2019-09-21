https://static.news.ru/photo/e705b0c8-dc6d-11e9-9b74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В результате столкновения трёх автомобилей на трассе под Волгоградом два человека пострадали, ещё два погибли. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

В ночь на 21 сентября на трассе в Новоаннинском районе Chevrolet Niva выехала на встречную полосу и столкнулась с автомашиной «Газель», которая от удара перевернулась, а Chevrolet Niva влетела в Audi A4, следовавшую за «Газелью», передаёт РИА Новости .

64-летний пассажир автомашины Chevrolet Niva и 43-летняя пассажирка автомашины Audi A4 от полученных травм скончались на месте, 56-летний водитель автомашины Audi A4 и водитель автомашины Chevrolet Niva доставлены в медучреждение, — сказали в пресс-службе.

При этом за два часа до аварии Chevrolet Niva была остановлена на посту ДПС и инспекторы рекомендовали 56-летнему водителю отдохнуть и сделать остановку.

Ранее News.ru писал о том, что бывший участник телепроекта «Дом-2» Филипп Алексеев стал виновником аварии, а затем потасовки на МКАД.