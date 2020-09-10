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Происшествия

Дом сошёл со свай и обрушился в Салехарде

04:39, 11 сентября 2020
Фото с места происшествия Фото с места происшествия Фото: vk.com/salekhard_adm

Частичное обрушение жилого дома произошло в Салехарде. По неофициальной информации, двухэтажное здание сошло со свай.

Происшествие случилось по адресу улица Комбинатская, 13. В деревянном здании находится 18 квартир, при обрушении дома никто не пострадал, говорится в сообщении администрации города во «ВКонтакте».

На место выехал мэр города Алексей Титовский. Жильцов дома на автобусах отправили в гостиницу «Юлана». Охрану здания обеспечивает полиция.

Власти планируют побеседовать с каждой семьёй, проживающей в доме, индивидуально и решить вопрос с переселением.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в центре Самары произошло обрушение стены жилого дома. В результате ЧП никто не пострадал.

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