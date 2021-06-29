Директор Музея славянской культуры арестован в Москве

Директор Музея славянской культуры Антон Голубцов задержан в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Фабула дела не раскрывается, пишет ТАСС.

В ходе следственных действий правоохранителями в Москве был задержан Антон Александрович Голубцов 1975 года рождения, который в настоящее время занимает должность директора столичного Музея славянской культуры, — приводит слова собеседника агентство.

Известно, что вначале Голубцова допросили, а потом взяли под стражу. По информации издания, директор музея арестован Басманным судом до 25 августа. Главе учреждения грозит до 10 лет лишения свободы и выплата штрафа в размере до одного миллиона рублей.

Музей занимается организацией культурных и образовательных мероприятий. Одно из направлений деятельности учреждения — продвижение проектов форума славянских культур в России.

Как сообщалось ранее, сотрудники полиции задержали в Севастополе 22-летнего местного жителя анархистских взглядов, который собирался подорвать железнодорожный мост в период выборов. Подозреваемый намеревался в сентябре взорвать мост через реку Чёрная в городе Инкерман.