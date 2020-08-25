Девятилетнему мальчику из Москвы взрывом петарды оторвало два пальца

https://static.news.ru/photo/9afc5b72-e6b3-11ea-a090-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мальчик 2011 года рождения получил тяжёлые травмы и попал в больницу, после того как у него в руках взорвалась петарда.

О происшествии телеканалу «360» рассказал источник в правоохранительных органах. Инцидент произошёл в квартире на Чертановской улице в Москве вечером 24 августа. Взрывом ребёнку оторвало два пальца на правой руке, также мальчик получил рану бедра — туда попал осколок стекла.

Полиция оперативно прибыла на место происшествия, правоохранители проведут проверку случившегося. С пострадавшим ребёнком проживает безработная мать 1985 года рождения. По предварительной версии, она также находилась в квартире в момент взрыва.

NEWS.ru ранее сообщал о несчастном случае с двумя детьми в Таганроге. Мальчики в возрасте двух и трёх лёт, оставшись дома без присмотра родителей, выпали из окна. Оба ребёнка погибли.