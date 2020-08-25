Девятилетнему мальчику из Москвы взрывом петарды оторвало два пальца

Мальчик 2011 года рождения получил тяжёлые травмы и попал в больницу, после того как у него в руках взорвалась петарда.
О происшествии телеканалу «360»
Полиция оперативно прибыла на место происшествия, правоохранители проведут проверку случившегося. С пострадавшим ребёнком проживает безработная мать 1985 года рождения. По предварительной версии, она также находилась в квартире в момент взрыва.
NEWS.ru ранее сообщал о несчастном случае с двумя детьми в Таганроге. Мальчики в возрасте двух и трёх лёт, оставшись дома без присмотра родителей, выпали из окна. Оба ребёнка погибли.
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