Депутат «Единой России» устроил дебош в самолёте

Об инциденте, который произошёл ещё 11 марта, стало известно только сейчас. В хулиганствах парламентария также принимал участие ещё один пассажир, его имя не называется. Вместе с другом Гетта постоянно перемещался по салону самолёта, мешал пассажирам и бортпроводникам, угрожал экипажу. При этом депутат отказывался надеть маску и пристегнуть ремень безопасности. Вместо этого он требовал новых порций алкогольных напитков.

Кроме того, Антон Гетта демонстрировал удостоверение депутата Госдумы и обещал всем большие проблемы. Вручённое письменное предупреждение об ответственности за дебош он бросил на пол. После прилёта в Казань мужчин передали полицейским.

Как рассказал глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов, он уже видел письмо от авиакомпании по поводу авиадебоша. Комментировать поведение своего однопартийца он отказался, заявив, чтобы обращались к самому Гетте.

Ранее в московском аэропорту Домодедово на 30 минут задержали рейс S7, следовавший в Самару, из-за женщины с пивом. Пассажирка каким-то образом незаметно пронесла на рейс бутылку с алкоголем. Скандал разгорелся после того, как пиво заметила стюардесса. Женщина начала себя неадекватно вести, ругаться матом и оскорблять стюардессу. Инцидент на борту самолёта попал на видео. Экипаж лайнера вызвал полицию. Прибывшие правоохранители сняли с рейса авиадебоширку и доставили её в отдел. При этом очевидца, который снимал происходящее, полицейские также попытались забрать с собой в отделение как свидетеля, писал NEWS.ru.