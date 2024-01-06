Что известно о смерти толстого кота Виктора, как он прославился на весь мир Умер кот Виктор, которого в 2019 году не пустили на борт самолета из-за веса

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Кот Виктор, которого не хотели пускать в салон самолета на рейсе «Аэрофлота»

Во Владивостоке умер кот Виктор, которого в 2019 году не пустили на борт самолета из-за лишнего веса, сообщил его хозяин Михаил Галин в своих социальных сетях. Что за скандал был с «Аэрофлотом», какие последствия?

Как кот прославился в ноябре 2019 года

Житель Владивостока Галин, летевший из Риги домой через Москву в 2019 году, рассказал, что во время пересадки в российской столице сотрудники «Аэрофлота» отказались пускать питомца в салон из-за избыточного веса. Кота потребовали сдать в багаж из-за того, что он весил на 500 г больше, чем позволяют правила «Аэрофлота», которые запрещают перевозку животных, масса которых больше 10 килограммов. Работница воздушной гавани потребовала сдать кота в багаж. Другие сотрудники также подтвердили необходимость отправить животное в закрытый отсек. Тогда владелец Виктора решил отказаться от данного рейса.

Позднее он приобрел билеты на другой самолет и нашел похожую кошку Фиби, которая весит значительно меньше его питомца. Именно ее мужчина показал на стойке регистрации. Получив посадочный талон, Михаил отдал кошку хозяйке и забрал своего кота, которого без проблем пустили на борт.

Позднее представители «Аэрофлота» увидели в соцсети рассказ владельца Виктора и провели служебное расследование, которое подтвердило эти данные. Впоследствии россиянин был лишён всех накопленных миль в качестве штрафа.

Через несколько дней про знаменитого российского кота написали сразу же несколько мировых СМИ. Портал The Star призвал перестать стыдить кота за лишний вес, а газета Daily Mail опубликовала фотографии Виктора из самолета.

Также в декабре 2019 года Михаил Галин получил специальный приз второй российской премии в области веб-индустрии. Мероприятие организовала платформа, посвященная веб-сериалам, The Digital Reporter. Она вручается онлайн-проектам на русском языке.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Михаил Галин с котом Виктором

Как кот Виктор повлиял на полеты

В марте 2020 года Галин в своих социальных сетях выложил пост, где написал, что кот Виктор стал первым животным, которое полетело на борту самолета компании S7, увеличившей допустимый вес питомцев до 10 килограммов.

«Маленький кот меняет правила больших людей. Первый шаг всегда самый важный и сложный, но он сделан! Символично, что первый пассажир, полетевший по новым нормам, — это кот Виктор, который уже стал символом борьбы за права животных в нашей стране», — рассказал владелец кота.

Что известно о смерти кота Виктора

В своих социальных сетях владелец питомца написал, что кот прожил достойною жизнь и «сделал для этого мира больше, чем многие люди».

«Кот, который прожил свою жизнь достойно и сделал для этого мира больше, чем многие люди. Беги по радуге, кот Виктор», — отметил он.

Галин в беседе с ТАСС рассказал, что коту было восемь лет и никаких предпосылок для смерти не было.

«Видимо, острая почечная недостаточность. Врачи не смогли точно установить причину. И ранее никаких жалоб и симптомов не было», — пояснил он.

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