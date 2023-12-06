Что известно о смерти экс-депутата Рады Ильи Кивы: кто он, где нашли тело Readovka: экс-депутат Рады Илья Кива был застрелен в Одинцово

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Илья Кива

Тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы обнаружили в подмосковном коттеджном поселке в Одинцово, сообщили источники РЕН ТВ. Официального подтверждения этой информации пока не было. Какие подробности еще известны?

«Окровавленное тело Ильи Кивы обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля „Величъ Country Club“ в деревне Супонево. По нашей информации, на правом виске была резаная рана, на левой части лица — гематома», — передает Mash.

По данным Readovka, Илья Кива был застрелен.

«СРОЧНО. Илья Кива часто появлялся в парке „Велич“. Его тело нашли и опознали работники. Он лежал на снегу на животе лицом вниз. Рядом обнаружены следы крови», — передает «ВЧК-ОГПУ».

«Дополнительная информация пока отсутствует, но на место происшествия были направлены сотрудники экстренных служб для выяснения причин и обстоятельств случившегося. Илья Кива — бывший руководитель полтавского центра „Правого сектора“ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), экс-советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в 2014–2015 годах участвовал в проведении силовой операции в Донецкой и Луганской областях. 30 января 2022 года эмигрировал с территории Украины и поддержал СВО, призвав „освободить Украину от западной оккупации“», — пишет WarGonzo.

После начала СВО Кива переехал в Москву. Весной этого года заявил, что намерен просить политубежище в России. В ноябре 2023 года суд во Львове заочно приговорил Киву к 14 годам лишения свободы, его признали виновным по ряду статей, в том числе о госизмене.

Последний пост Ильи Кивы в Telegram

Экс-депутат Рады выложил в авторском Telegram-канале пост про президента Украины Владимира Зеленского в 09:48 по московскому времени. Больше публикаций не было.

«Зеленский не верит в гарантии безопасности ни своей личной, ни своей семьи, предоставленные Вашингтоном, хотя план эвакуации давно готов и отработан. Он переживает, что после победы Дональда Трампа в Америке его выдадут Москве или просто ликвидируют, сообщил источник из ОП. У Зеленского единственная возможность — это сбежать в Англию, но и оттуда выдают, когда это выгодно Короне. На Украине, после сегодняшнего провала в американском конгрессе с выделением финансовой помощи, начнется обратный отсчет смещения Зеленского от власти, а 100% гарантий безопасности он так и не получил. На этом этапе принять его с семьей и гарантировать сохранность жизни готовы многие страны, но быть уверенным, что их потом не выдадут, — невозможно», — писал Кива.

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