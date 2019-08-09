https://static.news.ru/photo/d8705fb4-babb-11e9-a3af-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
В ачинской межрайонной больнице сообщили, что количество пострадавших при взрыве боеприпасов увеличилось до восьми человек. Госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.
Доставлено восемь человек. Четверо госпитализированы, четверо — амбулаторных, — сообщили РИА Новости в больнице.
Как писал News.ru, на военном арсенале в Красноярском крае вновь прогремел взрыв. Врачи ранее сообщали о пятерых пострадавших. В МЧС заявили, что при проведении работ по разминированию и ликвидации последствий ЧС в Каменке произошёл взрыв снаряда.