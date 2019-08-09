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После нового взрыва боеприпаса под Ачинском вблизи железной дороги, принято решение отправить в объезд два пассажирских поезда, в которых находятся порядка 800 человек.

Об этом сообщил представитель экстренных служб региона агентству РИА Новости. В случае невосстановления движения на данном участке пассажирские поезда сообщением Абакан-Москва и Новосибирск-Абакан будут направлены по объездному пути через железнодорожную...