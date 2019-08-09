Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В ачинской межрайонной больнице сообщили, что количество пострадавших при взрыве боеприпасов увеличилось до восьми человек. Госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Доставлено восемь человек. Четверо госпитализированы, четверо — амбулаторных, — сообщили РИА Новости в больнице.

Как писал News.ru, на военном арсенале в Красноярском крае вновь прогремел взрыв. Врачи ранее сообщали о пятерых пострадавших. В МЧС заявили, что при проведении работ по разминированию и ликвидации последствий ЧС в Каменке произошёл взрыв снаряда.

News.ru в соцсетях