https://static.news.ru/photo/44b4272e-bab6-11e9-94d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/anna_romanova6869

На военном арсенале в Красноярском крае вновь прогремели два взрыва. Врачи сообщают о пятерых пострадавших.

Пять пострадавших. Один будет лечиться амбулаторно, это пожилая женщина. Четверо — средней тяжести: двое полицейских, двое военных, — сообщили в МЧС по Красноярскому краю.

В ведомстве отметили, что при проведении работ по разминированию и ликвидации последствий ЧС в Каменке произошёл взрыв снаряда.

Как писал News.ru, ущерб от взрыва боеприпасов на военных складах под Ачинском в Красноярском крае может достичь 1 млрд рублей. Об этом заявили военные эксперты. Ранее стало известно, что пожар на складе войсковой части 74008 уничтожил около 40 тысяч снарядов для танков и самоходных артиллерийских орудий, а также пороховых зарядов к ним. Кроме того, в результате ЧП сгорела вся пожарная техника, находившаяся на этой территории.