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Ущерб от взрыва боеприпасов на военных складах под Ачинском в Красноярском крае может достичь 1 млрд рублей. Об этом заявили военные эксперты.

Военный эксперт Алексей Хлопотов отметил, что в настоящее время информация по стоимости боеприпасов пока закрыта. По его словам, несколько лет назад один танковый снаряд оценивался примерно в 10 тысяч рублей, а артиллерийский — в разы дороже.

Как утверждает Хлопотов, стоимость новой партии взамен уничтоженных снарядов составит порядка 1 млрд рублей. Эксперт подчеркнул, что точная сумма ущерба будет объявлена в конце недели после расчистки всех складов.

Ранее стало известно, что пожар на складе войсковой части 74008 уничтожил около 40 тысяч снарядов для танков и самоходных артиллерийских орудий, а также пороховых зарядов к ним. Кроме того в результате ЧП сгорела вся пожарная техника, находившаяся на этой территории. По данным регионального главка МЧС, машины находились в посёлке Каменка, расположенном в 5 км от места происшествия, писал News.ru

Пожар и последовавшие за ним взрывы произошли днём 5 августа. Люди из ближайших населённых пунктов были эвакуированы. Всего пострадали 13 человек и один погиб. На территории Ачинского и Назаровского районов Красноярского края был введён режим ЧС.