Четыре человека в США погибли при крушении самолёта

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Однодвигательный самолёт потерпел крушение на территории аэропорта в округе Де-Калб американского штата Джорджия. Погибли четыре человека, сообщает местный телеканал FOX 5.

На борту самолёта, который после крушения загорелся на территории аэропорта Де-Калб-Пичтри в пятницу днём, находились четыре человека. Все они погибли, — цитирует телеканал пожарных.

После инцидента аэропорт закрыли. Личности пассажиров самолёта пока не разглашаются. Расследованием инцидента занялись Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Ранее стало известно, что в результате крушения легкомоторного самолёта во французском департаменте Дром погибли два человека. Сверхлёгкий летательный аппарат разбился в коммуне Альбон на севере департамента. Крушение произошло недалеко от аэродрома Сен-Рамбер-д'Альбон.