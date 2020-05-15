Четверо пострадали в ДТП с участием скорой в Кемерово

https://static.news.ru/photo/7cf70a10-b502-11ea-b165-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Машина скорой помощи и Toyota Camry столкнулись на углу улиц Островского и Весенней в Кемерово, скорая перевернулась.

По предварительным данным, 26-летний водитель иномарки проигнорировал требование дорожного знака «Уступите дорогу» и не пропустил карету скорой помощи. В аварии пострадали водитель медиков и трое его пассажиров, в их числе — женщина, сопровождавшая транспортируемого пациента, передаёт РИА Новости. Также травмы получили два находившихся в скорой фельдшера.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося, водителя Toyota отправили на медицинское освидетельствование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Согласно соответствующей статье уголовного кодекса РФ (ч.1 ст. 264), виновнику ДТП может грозить до двух лет тюрьмы.

Оба фельдшера госпитализированы в областную клиническую больницу скорой медицинской помощи, их состояние средней степени тяжести. Водитель и сопровождавшая больного отправлены на амбулаторное лечение. Сам больной в данном ДТП не пострадал и также был госпитализирован в стационар, — сообщил пресс-секретарь Центра медицины катастроф Кемерово Антон Дужик.

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