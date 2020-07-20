Части человеческого тела в пакете нашли на набережной в Волгограде

https://static.news.ru/photo/a43dbb52-c991-11ea-9a20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Расчленённое тело в полиэтиленовом пакете нашли на набережной имени Высоцкого в Кировском районе Волгограда.

По словам источника в следственных органах, вечером 18 июля был обнаружен пакет со скелетированными частями человеческого тела — голова, руки и ноги. Согласно предварительным данным, это останки ранее судимого 33-летнего мужчины, который был объявлен в розыск сотрудникам правоохранительных органов Саратовской области.

В настоящее время полученная информация уточняется в СУ МСКР по Волгоградской области. Возбуждено уголовное дело по признакам насильственной смерти, передаёт ИА «Высота 102».

Как писал NEWS.ru, в Воронеже обнаружили останки пропавшего несколько месяцев назад профессора Воронежского государственного университета. 57-летний преподаватель пропал в начале марта. Выяснилось, что его убил и расчленил 33-летний аспирант со своим другом. После убийства злоумышленники спрятали тело в контейнерах с соляной кислотой и хлором.