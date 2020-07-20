Части человеческого тела в пакете нашли на набережной в Волгограде

Расчленённое тело в полиэтиленовом пакете нашли на набережной имени Высоцкого в Кировском районе Волгограда.
По словам источника в следственных органах, вечером 18 июля был обнаружен пакет со скелетированными частями человеческого тела — голова, руки и ноги. Согласно предварительным данным, это останки ранее судимого 33-летнего мужчины, который был объявлен в розыск сотрудникам правоохранительных органов Саратовской области.
В настоящее время полученная информация уточняется в СУ МСКР по Волгоградской области. Возбуждено уголовное дело по признакам насильственной смерти,
Как писал NEWS.ru, в Воронеже обнаружили останки пропавшего несколько месяцев назад профессора Воронежского государственного университета. 57-летний преподаватель пропал в начале марта. Выяснилось, что его убил и расчленил 33-летний аспирант со своим другом. После убийства злоумышленники спрятали тело в контейнерах с соляной кислотой и хлором.
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