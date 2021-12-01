Бывшего заммэра Магнитогорска Измалкова задержали за взятку

В Магнитогорске Челябинской области задержан бывший заместитель мэра Валерий Измалков. 42-летнего экс-чиновника подозревают в получении взятки в обмен на передачу в частную собственность городской земли. Следствие ходатайствует о его аресте и помещении в СИЗО, сообщили в СУ СК РФ по региону.

Измалков с апреля 2009 по октябрь 2019 года занимал должность вице-мэра по имущественным вопросам. По данным следствия, он в 2017 году за взятку в размере 1,5 млн рублей передал муниципальную землю в собственность частному предпринимателю. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом за незаконные действия».

Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы города Магнитогорска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.