Бывшего заммэра Магнитогорска Измалкова задержали за взятку
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
17:10, 01 декабря 2021
Валерий ИзмалковФото: narodnikontrol/vk.com
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В Магнитогорске Челябинской области задержан бывший заместитель мэра Валерий Измалков. 42-летнего экс-чиновника подозревают в получении взятки в обмен на передачу в частную собственность городской земли. Следствие ходатайствует о его аресте и помещении в СИЗО, сообщили в СУ СК РФ по региону.
Измалков с апреля 2009 по октябрь 2019 года занимал должность вице-мэра по имущественным вопросам. По данным следствия, он в 2017 году за взятку в размере 1,5 млн рублей передал муниципальную землю в собственность частному предпринимателю. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом за незаконные действия».
Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы города Магнитогорска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), — говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее за взятку в один миллион рублей был арестован бывший начальник ИК-15 Ангарска Иркутской области. Деньги дал ему подчинённый за то, чтобы его не уволили с работы из-за грубого нарушения дисциплины. Бывший начальник колонии взят под стражу на два месяца, до 24 января. Уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ФСИН возбуждено по материалам управления собственной безопасности ГУ ФСИН по Иркутской области.