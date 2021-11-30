Экс-начальника колонии в Ангарске арестовали за взятку в миллион рублей

Бывший начальник ИК-15 Ангарска Иркутской области арестован за взятку в один миллион рублей. Деньги дал ему подчинённый за то, чтобы его не уволили с работы из-за грубого нарушения дисциплины, сообщает региональное СУ СКР.

Бывший начальник колонии взят под стражу на два месяца, до 24 января. Уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ФСИН возбуждено по материалам управления собственной безопасности ГУ ФСИН по Иркутской области.

Это уже второе дело против экс-начальника ИК-15 в Ангарске. До этого его обвинили в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, бывший начальник за счёт казённых денег оплатил лесопатологическое обследование лесного участка, которое не принадлежит учреждению, на сумму 700 тысяч рублей.

Эта же колония стала известна в апреле прошлого года, когда заключённые устроили бунт в учреждении. В результате пострадал один из сотрудников ГУ ФСИН, а на следующий день в промзоне учреждения вспыхнул пожар, где на пепелище было найдено тело заключённого. В ходе расследования комиссией ФСИН по соблюдению прав человека этого инцидента были установлены факты издевательств над заключёнными, был выявлен 71 причастный к этому человек и 40 пострадавших.

Ранее юрист Комитета против пыток Олег Хабибрахманов заявил, что увольнение президентом РФ Владимиром Путиным директора ФСИН РФ Александра Калашникова, в первую очередь, связано с «пыточными» скандалами в Саратове, Ярославле и Ангарске. Он отметил, что назначение на пост руководителя ведомства бывшего замминистра МВД РФ Аркадия Гостева вряд ли изменит ситуацию с правами человека в российских исправительных учреждениях.