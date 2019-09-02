https://static.news.ru/photo/fc0b45cc-cd9b-11e9-a7e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: ctu.customs.ru

В поезде Кишинёв — Москва сотрудники Брянской таможни обнаружили 16 щенков без ветеринарных документов. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального таможенного управления.

Инспекторы Володарского таможенного поста Брянской таможни пресекли незаконный ввоз живых щенков. Щенят породы бульдог незаконно пытались ввезти на таможенную территорию Евразийского экономического союза двое граждан Молдавии, — говорится в сообщении.

Как рассказали таможенники, в одном из вагонов инспекторы сначала нашли переноски с 12 щенками. По словам хозяина, он вёз животных в Москву по просьбе знакомого, а о том, что на собак нужны документы, не знал, передаёт АГН « Москва ».

Женщина из другого вагона тоже не имела представления о том, что на четырёх щенков, которых она якобы везла в подарок родственникам, необходима документация, сообщили инспекторы.

В отношении иностранных граждан, нарушивших порядок прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС, возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение установленных запретов и ограничений). Животные возвращены на сопредельную территорию.

Федеральная таможенная служба ранее сообщила, что ящерицы, крокодилы, пауки, попугаи и приматы являются самыми частыми животными для контрабанды в Россию, писал News.ru.