Брат погибшего в ДТП с Ефремовым умер при схожих обстоятельствах

https://static.news.ru/photo/f41865ae-b55b-11ea-a05a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, объяснил, почему для родных важно довести дело до конца. В семье уже была такая трагедия: при схожих обстоятельствах скончался двоюродный брат Сергея.

Как рассказал РЕН ТВ Александр Добровинский, 24 июля 1998 года Виктор Венедиктов ехал на автомобиле в своей полосе, когда в него врезалась машина со встречной. Мужчина скончался в больнице спустя неделю. У него остались вдова и 14-летняя дочь. Виновник ДТП, по словам адвоката, наказан не был.

Эта история оставила страшный след в памяти семьи. Именно поэтому сейчас они решили сделать всё возможное, чтобы дело не было замято, как дело Виктора, и история не повторилась, — пояснил Добровинский.

Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей.

В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиноиды и кокаин. Теперь ему грозит реальный срок лишения свободы. Сейчас Ефремов помещён под домашний арест.

Ранее Ефремов записал видео с извинениями. Он признался, что четыре дня после аварии, в которой погиб водитель фургона Сергей Захаров, он не знал, что сказать, да и сейчас не знает, какими словами просить прощения у семьи погибшего, писал NEWS.ru.