https://static.news.ru/photo/9e894f76-eb4f-11e9-a8e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Предварительной причиной смерти двух бортпроводников авиакомпании «Россия», которых нашли мёртвыми в съёмной квартире в Подмосковье, является передозировка наркотиками.

С места происшествия изъят белый порошок, который отправили на исследование. После того как специалисты завершат экспертизу, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что один из погибших приехал из Башкирии, а второй родом из Кирова.

Как ранее писал News.ru, в Подмосковье были обнаружены трупы двух бортпроводников авиакомпании «Россия». Их тела нашли на съёмной квартире в Химках. Внешних признаков насильственной смерти на них не было.