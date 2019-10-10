Предварительной причиной смерти двух бортпроводников авиакомпании «Россия», которых нашли мёртвыми в съёмной квартире в Подмосковье, является передозировка наркотиками.
С места происшествия изъят белый порошок, который отправили на исследование. После того как специалисты завершат экспертизу, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, передаёт
Отмечается, что один из погибших приехал из Башкирии, а второй родом из Кирова.
Как ранее писал News.ru, в Подмосковье были обнаружены трупы двух бортпроводников авиакомпании «Россия». Их тела нашли на съёмной квартире в Химках. Внешних признаков насильственной смерти на них не было.
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