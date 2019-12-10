https://static.news.ru/photo/efc68266-1aeb-11ea-9d00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Imagespace/ZUMAPRESS.com

Полицейские нашли на борту самолёта, в котором стало плохо впоследствии скончавшемуся музыканту Джареду Энтони Хиггинсу (Juice WRLD) около 32 килограммов марихуаны.

«Травка» была разложена по нескольким чемоданам, их, вместе с содержимым, конфисковали сотрудники ФБР. Также на борту воздушного судна обнаружили бутылочку сиропа от кашля с кодеином в составе, а очевидцы сообщили, что за несколько минут до того, как у Хиггинса начались приступы, он принял несколько каких-то таблеток, передаёт TMZ.

Как писал NEWS.ru ранее, американский рэпер Juice Wrld скончался в аэропорту Чикаго в возрасте 21 года. Музыкант умер утром 8 декабря, когда прогуливался по зданию. Рэпер перенёс приступ. Когда прибыли медики, у него изо рта шла кровь. После госпитализации он всё ещё был в сознании, но вскоре молодой человек умер.