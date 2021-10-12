Bentley сбил маленького ребёнка на переходе в Москве

На западе Москвы автомобиль Bentley сбил ребёнка на пешеходном переходе. По факту ДТП проводится проверка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД столицы.
Инцидент
Пострадавший госпитализирован.
По данным агентства, за рулём автомобиля находилась популярная Instagram-блогер и дизайнер. Имя предположительной виновницы ДТП не называется, однако сообщается, что в соцсети на неё подписаны более 23 тысяч пользователей.
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