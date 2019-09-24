Банда «Тверские волки», в которую входил убийца певца Михаила Круга Дмитрий Весёлов, причастна ещё к 30 эпизодам убийств. Об этом сообщил замначальника управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области Денис Гуреев.
На банде порядка 30 трупов, есть и двойные, и тройные, и четверные убийства, — рассказал он РИА Новости.
Основная масса этих преступлений пришлась на период с 2000 по 2006 год.
Ранее, как писал News.ru, следствие установило все обстоятельства убийства известного шансонье. Согласно проведённому расследованию, артиста застрелил член банды «Тверские волки» Дмитрий Весёлов в содействии с другим членом преступного сообщества Александром Агеевым. Резонансное убийство произошло 17 лет назад. 30 июня 2002 года в день празднования Дня города Твери неизвестные попали в дом Михаила Круга. Нападение на жилище было заранее спланировано по указанию криминального авторитета города Твери, известного в определённых кругах как Лом, однако убивать певца злоумышленники не планировали.