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Один человек пострадал в Москве в результате возгорания скутера. Мужчину госпитализировали в одну из столичных больниц.

Инцидент произошёл в Кунцево на улице Коцюбинского. Транспортное средство загорелось, когда владелец заправлял его топливом. Площадь пожара составила 1 квадратный метр, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в экстренных...