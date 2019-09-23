https://static.news.ru/photo/611bf1c2-dddd-11e9-9989-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следствие установило все обстоятельства убийства певца Михаила Воробьёва, известного под псевдонимом Михаил Круг. Согласно проведённому расследованию, артиста застрелил член банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов в содействии с другим членом преступного сообщества Александром Агеевым.

Резонансное убийство произошло 17 лет назад. 30 июня 2002 года в день празднования Дня города Твери неизвестные попали в дом Михаила Круга. Нападение на жилище было заранее спланировано по указанию криминального авторитета города Твери, известного в определённых кругах как Лом, однако убийство певца не планировалось. Как рассказал следователям Александр Агеев, бандиты намеревались похитить антиквариат и ценности.

По замыслу заказчика, Михаил Круг, обнаружив факт хищения имущества, должен был обратиться к нему за помощью. Ожидалось, что после того, как криминальный авторитет «найдёт» пропавшие вещи, Круг будет ему обязанным и станет выплачивать часть гонораров от концертов. Однако всё случилось не так, как планировалось. Михаил Круг, вопреки ожиданиям бандитов, оказался дома и застал грабителей врасплох. Растерявшийся Веселов выстрелил в него два раза из имевшегося у него пистолета ТТ калибра 7,62 мм, а затем застрелил собаку, охранявшую холл первого этажа, говорится на сайте СКР. Смерть певца наступила в больнице в результате огнестрельных ранений груди и живота.

Показания Агеева и Веселова были тщательно проверены и нашли подтверждение собранными доказательствами по уголовному делу и заключениями судебных экспертиз и специалистов.

Ранее News.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов Тверской области отказали в уголовном преследовании киллера Александра Агеева, которого подозревали в убийстве певца Михаила Круга. Его роль в убийстве шансонье была расценена как покушение на кражу. В настоящее время Агеев находится в областном СИЗО, однако вскоре его этапируют в ЯНАО, где его ждёт суд за убийство сокамерника.